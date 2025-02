Lucas Pizane fala de namoro à distância com Giovanna: "Desafiador"

Lucas e Giovanna - Foto: Reprodução

O ex-BBB Lucas Pizane revelou detalhes de seu relacionamento à distância com Giovanna Lima, iniciado após uma amizade no "BBB 24" que evoluiu para um romance em julho de 2024. Em entrevista à Quem, ele destacou como a saudade se tornou um ingrediente especial para manter a chama da relação acesa, mesmo diante da rotina agitada e da distância geográfica.

Os dois equilibram os encontros entre Salvador, cidade natal de Lucas, São Paulo, onde Giovanna mora atualmente, e Belo Horizonte, terra natal da nutricionista. Apesar dos desafios, o casal encontrou formas de se manter conectado.

"É desafiador, mas totalmente possível. Fazemos questão de estar presentes na vida um do outro, mesmo à distância. Compartilhamos nossas rotinas, nos falamos diariamente e cultivamos o afeto em todas as formas possíveis", afirmou o cantor, que também reconheceu o impacto positivo da saudade no relacionamento.

Para Lucas, o revezamento de estadias é uma maneira de manter a proximidade e a intensidade. "Confesso que a saudade tem seu lado bom. Sempre que nos reencontramos, tudo é especial e intenso. Estamos satisfeitos com a forma como lidamos com isso, vivendo o melhor que conseguimos com ela em São Paulo e eu na Bahia", explicou.