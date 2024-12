Luciana Gimenez diz valor da fatura do cartão e confessa "problemão"

Luciana Gimenez surpreendeu com revelação sobre fatura - Foto: Reprodução | Record

Luciana Gimenez surpreendeu ao revelar que é uma pessoa econômica e que a fatura do seu cartão de crédito fica elevada apenas em uma situação.

Leia Mais:

>>> Luciana Gimenez afirma que segue solteira: "Não foi dessa vez"

>>> Larissa Manoela é surpreendida com novo pedido de casamento

>>> Luciana Gimenez faz desabafo sobre relacionamento e diz: “Topo tudo”

O assunto surgiu quando a apresentadora foi questionada se possui um valor médio de R$ 10 mil por mês na fatura do cartão de crédito. Ela garantiu que isso depende.

"Se for mês de viagem dá mais, mas tem mês que vai dar menos. Porque se eu estou parada, sem fazer nada... Não sou 'gastona'. [Mas] tem meses em que não faço muita coisa", afirmou a ex-modelo no podcast da Serasa.

Luciana Gimenez afirmou que, quando está no Brasil, seus gastos são poucos. Isso, porém, muda de figura quando vai para os Estados Unidos.

"Tem vezes que passo um mês em Nova York e pode acontecer [da fatura] chegar a US$ 10 mil (R$ 60 mil na atual cotação do dólar). Mas tem mês que estou aqui [no Brasil], trabalhando direto, não sou muito de ir no shopping, vai gastar com o quê? Gasto no cartão para jantar fora, comprar roupa... O problema é que às vezes estou pagando a fatura do mês passado", explicou.