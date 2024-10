Luva de Pedreiro deixa Bahia de vez e compra mansão na Paraíba

Luva e Tavila - Foto: Reprodução

Luva de Pedreiro está de casa nova. O influencer comprou uma mansão de R$ 1 milhão em João Pessoa, na Paraíba, para onde se mudará ao lado da namorada Tavila Gomes e do filho Davi - e com planos de gerarem mais herdeiros.

Segundo o jornal Extra, o imóvel adquirido há dois meses está sendo decorado aos poucos e fica num condomínio de luxo da cidade. A nova casa tem 190 m² divididos em dois pavimentos com quatro suítes. No térreo ficam uma garagem coberta para 1 carro, suíte reversível, banheiro social, sala de estar integrada com a de jantar, que se abre para a cozinha com bancada americana, cooktop, além de uma área gourmet com bancada de apoio, churrasqueira e piscina.

No segundo andar, ficam três suítes, sendo uma master com closet, home office e varanda com vista para a rua.