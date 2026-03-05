Mãe de 6, esposa de ator da Globo revela que filhos são missão religiosa

- Foto: Instagrm

Leticia Cazarré falou abertamente sobre a missão religiosa de ter filhos com seu marido, o ator da Globo Juliano Cazarré. Mãe de seis crianças, a estilista respondeu dúvidas dos seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, 4, e revelou que entendeu na terceira gestação qual era o seu propósito com a maternidade.

Em seu relato, ela explicou que o casal se aprofundou mais na religião católica quando ela estava grávida. “Decidimos ter o terceiro filho enquanto estava grávida dele. Nos aproximamos da fé católica e entendemos o que era 'ser aberto à vida' e decidimos receber mais filhos, se Deus quisesse”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A partir deste momento, Leticia entendeu que os dois deveriam estar abertos à chegada de todos os filhos. Entretanto, ela garantiu que sabe que a missão não é algo para todos, pois envolve diversos fatores socioeconômicos.

“Mas hoje eu entendo que não é um desafio para todos, nem deve ser assumido sem muito entendimento entre o casal, sem muita formação interior e sem muito discernimento”, explicou.

Filhos de Juliano e Leticia

O ator e a stylist são pais de Vicente, de 15 anos, Inácio, de 13, Gaspar, de 6, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 3, e Estêvão, de apenas 1 ano de idade.

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita rara. A criança foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein e foi submetida a diversas cirurgias delicadas no coração.