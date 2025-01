Mãe de filhos de Roberto Carlos recebe ordem de despejo

Bárbara Thurler, mãe de dois dos 11 filhos de Roberto Carlos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mãe de dois dos 11 filhos do ex-jogador Roberto Carlos, Bárbara Thurler está passando por uma situação delicada em sua vida. Isso porque ela pode ser despejada de um apartamento em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro.

No processo movido por Maria Grazia Dilettoso, ex-contadora do atleta e dona do imóvel, e divulgado pelo portal LeoDias, consta que Roberto Carlos, na época patrão Dilettoso, teria formalizado um contrato de locação do apartamento em Itaperuna. Após dispensar a contadora, o ex-jogador teria oferecido o imóvel como forma de compensar uma dívida que tinha com a colaboradora.

Segundo Bárbara, porém, o contrato de locação firmado por Roberto Carlos seria falso. “[Bárbara] Alega que o contrato de locação firmado entre Maria e Roberto seria falso; que o contrato de compra e venda do imóvel apresentado também seria falso, pois Maria seria operadora econômica/financeira oficiosa de Roberto Carlos”, diz o processo.

Bárbara mora no apartamento há mais de 10 e se recusou a deixar o imóvel. Ela se ofereceu para quitar a dívida de Roberto Carlos com Maria Grazia. A ex-contadora, no entanto, seguiu com o processo da ordem de despejo.

De acordo com a defesa de Maria Grazia, há uma dívida de IPTU e aluguéis de mais de R$ 42 mil. Além disso, ela afirma que o apartamento sempre foi de sua propriedade e alegou que a permanência de Bárbara no imóvel gera “grande prejuízo financeiro”.

“O apartamento sempre foi de minha propriedade, comprado com recurso próprio e devidamente declarado no meu imposto de renda. O que houve foi uma locação, contudo não houve os devidos pagamentos, tão pouco o pagamento dos IPTUs, deixando uma dívida de aproximadamente R$ 42 mil (de IPTU)”, afirmou ao Portal LeoDias.

A defesa seguiu: “A permanência da Sra. Barbara no imóvel sem pagamento de aluguéis e IPTUs está gerando um grande prejuízo financeiro para mim, inclusive com o meu nome negativado pelos órgãos de proteção ao crédito”.

Por outro lado, a defesa de Roberto Carlos alega que ele nunca foi casado com Bárbara. “O que houve foi um relacionamento extraconjugal, o que por ora, não é fato gerador de nenhum tipo de indenização (partilha de bens). Há, sim, os filhos entre eles, o que poderíamos falar sobre herança, que não vem ao caso. Em relação aos outros assuntos, reiteramos que todas as obrigações estão sendo fielmente cumpridas, não ensejando qualquer tipo de reclamação”, afirmou.