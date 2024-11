Manu Gavassi surpreende e anuncia gravidez de 5 meses

Manu Gavassi está grávida de cinco meses - Foto: Reprodução | YouTube

Manu Gavassi pegou os seus seguidores de surpresa, nesta sexta-feira, 8, ao revelar que está grávida de cinco meses. A cantora postou uma foto em que apareceu mostrando a barriga da gestação.

Essa é a primeira gravidez de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. "5 meses de (ainda mais) amor", escreveu a ex-BBB, na legenda.

Manu Gavassi e Jullio assumiram o namoro no dia 12 de junho de 2021, em pleno Dia dos Namorados. Ele é modelo do Rio de Janeiro. Ambos são discretos nas redes, e ficaram noivos em maio de 2024.

Depois que assumiu a relação, ele falou à Quem que já havia expressado o desejo de formar uma família com o amado: "Capricórnio tem isso de aterrar, criar laços e querer uma família. Sou caseira e tranquila. Sempre tive esse sonho de ser mãe algum dia. Com certeza me vejo neste lugar com o Jullio".