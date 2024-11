Marina Sena gosta e indica sexo anal, mas adverte: "Nem todo p* serve"

Marina Sena - Foto: Reprodução / @camialmeidafoto

O sexo anal ainda é tabu para algumas mulheres, não para Marina Sena. A cantora é adepta da prática e costuma incentivar outras a tentarem. No entanto, ela ressaltou que nem todo homem é ideal para o ato íntimo por trás.

Durante participação no Lady Night, ela deu dicas de como fazer anal sem incômodo. "Eu gosto e indico as pessoas a darem o c*, [mas] nem todo pau [serve] para o c*", declarou, ressaltando que as pessoas a fazem questionamentos sobre sexo anal desde que revelou ser "viciada" na prática.

Cantora também contou que é preciso fazer uma alimentação leve antes do sexo anal. "É sempre bom fazer a chuca e não comer uma feijoada no dia. Tem que ser uma alimentação mais balanceada", contou, ressaltando a importância da lavagem íntima antes de transar.