Medalhista olímpica, Lorrane Oliveira exibe novo visual com cabelo natural

Lorrane Oliveira - Foto: Reprodução/Instagram

A ginasta Lorrane Oliveira apresentou seu novo visual neste sábado, 7. A atleta fez um vídeo mostrando o cabelo natural.

Lorrane, que é medalhista de bronze por equipes na ginástica artística, participou das Olimpíadas de Paris com tranças.

"Joguei meu black pra rolo", escreveu Lorrane no Instagram. Ela ainda recebeu o carinho dos fãs e elogios dos internautas nas redes sociais.

Sobre Lorrane

A ginasta Lorrane participou dos Jogos Olímpicos de 2024 onde venceu a primeira medalha olímpica por equipes da seleção feminina de ginástica do país, assegurando a medalha de bronze.

Em 2015, Lorrane conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto na categoria por equipes.

Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, Lorrane representa desde 2013 o estado do Paraná, sendo bolsista do programa Talento Olímpico.