Neymar mostra pela primeira vez encontro das filhas Helena e Mavie

- Foto: Reprodução

Neymar compartilhou, pela primeira vez, um momento entre suas duas filhas, Helena e Mavie, nas redes sociais. O jogador usou os Stories nesta segunda-feira (23) para mostrar como a filha mais velha, Helena, de 1 ano, interage com a irmã mais nova, Mavie, fruto de um curto relacionamento de Neymar com Amanda Kimberlly.

O atacante do Al-Hilal está em São Paulo com a namorada, Bruna Biancardi, e aproveitou a estadia para reunir suas filhas. Além das meninas, Neymar é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de seu relacionamento com Carol Dantas.

A gestação de Mavie aconteceu de forma discreta, já que Neymar e Amanda não assumiram publicamente o romance, e ela foi alvo de críticas por supostamente ter sido responsável por uma das separações temporárias entre Neymar e Bruna. No entanto, o jogador esteve presente no nascimento de Helena e compartilhou fotos com a caçula.