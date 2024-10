Nora de Angélica expõe detalhe de 1ª viagem internacional com namorado

Duda Guerra mostrou viagem com namorado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Guerra está fazendo a sua primeira viagem internacional e aproveitando muito nos Estados Unidos ao lado do namorado, Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica.

Nesta quarta-feira, 16, a jovem já havia mostrado detalhes do voo que pegou para encontrar o amado, que já estava no país norte-americano com o pai.

Em novas postagens, a influenciadora chamou ao mostrar momentos de troca de carinho com Benício, que apareceu dando beijo nela, em loja de roupa, e comendo doces ao seu lado.

Duda Guerra, de 16 anos, também deixou claro não ter vergonha e compartilhou um momento em que apareceu de pijama, ao lado do rapaz, desejando boa noite aos seguidores.

Duda Guerra mostrou detalhes de viagem | Foto: Reprodução | Redes Sociais

