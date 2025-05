Novo amor! Mel Maia surge abraçada com lutador após rumores de affair

Mel Maia completa 21 anos neste sábado, 3 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Mel Maia surgiu abraçada com o campeão brasileiro de boxe Luan Vinicius Medeiros quase 3 meses após rumores de que os dois estariam namorando. O rapaz publicou uma foto com ela, que completa 21 anos neste sábado, 3, e uma mensagem de carinho nos stories do Instagram.

“Parabéns pelo seu dia!! Você merece o mundo”, escreveu que completa 21 anos neste sábado na legenda da foto, em que ambos estão de roupa branca e ele a segura pela cintura. Além disso, na declaração, o atleta, que deu aulas para a amada, usou um emoji de coração vermelho.

O romance do mais novo casal teve início um mês após a moça terminar o namoro com o surfista português, João Maria Ferreira, com quem estava há um ano.

Veja a publicação feita por Luan Vinicius Medeiros:

Mel Maia e Luan Vinicius Medeiros | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz passou alguns dias nos Estados Unidos acompanhada de amigos. A viagem foi marcada pela estadia dela em São Francisco, onde ela chamou atenção de internautas ao mostrar a carona inusitada que pegou com um carro autônomo, sem piloto.

De volta ao Brasil, Mel contou aos seguidores que não conseguiria chegar antes do aniversário ao país e fez uma selfie divertida, pronta para decolar. “Adivinhem quem vai passar a virada do aniversário no avião”, escreveu ela.

Quem é Luan Vinicius

Luan tem 30 anos, é lutador e é atleta de alto rendimento do exército. O rapaz já competiu por oito anos com apoio das forças armadas. A carreira nos ringues começou aos 14 anos, por meio de um projeto social comandado pelo pai.

O atleta compete na categoria de 60 quilos e tem o objetivo de conquistar uma vaga nas próximas Olimpíadas, em 2028, em Los Angeles (EUA). Ele mede 1,71 m de altura.

Ferreira começou a dar aulas para Mel em fevereiro, mas interações entre os dois nas redes sociais já davam pistas de que algo estava rolando, como fotos em publicações e comentários.