Novo corpo? Maiara surge musculosa após críticas por magreza

Maiara apareceu de forma diferente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maiara tem sido muito criticada nas redes sociais nos últimos meses por causa da magreza exposta. No entanto, nesta terça-feira, 11, a famosa surpreendeu com uma "mudança" no corpo. Ela "apareceu" bem musculosa em foto compartilhada em seu Instagram.

A postagem divertiu vários internautas, que repararam que atrás dela estava o personal trainer. "Para quem não acreditou! Tá aí o shape da gata! Vem né mim!", brincou a irmã de Maraisa.

"Invejosos dirão que tem uma pessoa atrás dela", escreveu uma seguidora. "E ela não vai passar a receita. Só você, Ma", avaliou outra. "Estou ouvindo a Gracyanne chorar lá do BBB", brincou uma terceira, citando Gracyanne Barbosa.

Outro internauta, nos comentários da postagem de Maiara, até disparou: "Quase acreditei, mas vi os pezinhos lá atrás".

Confira a foto: