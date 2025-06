Novo tumulto? MC Poze anuncia evento gratuito após deixar prisão

Poze causou tumulto ao sair da cadeia - Foto: Instagram | Record TV

MC Poze resolveu retribuir o carinho dos fãs após deixar o presídio Bangu 3, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, neste final de semana, e contou que fará um show gratuito no Complexo do Alemão.

“Por gratidão a todos pela corrente positiva, estarei fazendo um evento no CPX [Complexo do Alemão]. É só chegar e curtir à vontade”, escreveu ele, que se intitulou como “Poze do Povo”.

“E, mais uma vez, obrigado por tudo. Sem vocês, eles iriam me deixar lá até hoje! Saiba que do Poze do Rodo fui a Poze do Povo. Amanhã vamos curtir todos juntos! Eu estarei lá pra cantar para o meu povo, mais alguém fecha nessa comigo?”, completou.

Tumulto em frente a prisão

O que chama a atenção é que o evento será realizado dias depois do funkeiro causar um tumulto na frente da prisão. A esposa dele, Viviane Noronha, reuniu uma centena de fãs e amigos do funkeiro no dia da liberação dele.

O local ficou tomado de pessoas e o rapper Oruam chegou a subir em alguns ônibus. A atitude quase causou a prisão do artista, que foi “salvo” por um rapaz vestido como o personagem gelado do filme Os Incríveis.

Vale lembrar que Poze foi preso após ser acusado de associação e apologia à facção Comando Vermelho (CV), considerada uma das mais perigosas do país. A investigação apontou ligação do artista com alguns traficantes.