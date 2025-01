P. Diddy está “espantosamente mais magro” após prisão, diz jornal

Diddy é acusado de tráfico sexual, abuso e outros crimes - Foto: AFP

Após três meses na prisão, o rapper e produtor musical Sean “Diddy” Combs, de 55 anos, estaria com a aparência debilitada. A repórter Elizabeth Millner, que esteve em uma audiência do caso, contou ao The Sun, nesta quinta-feira, 19, que ele perdeu muito peso.

“Ele parecia espantosamente mais magro, o que você espera [por ele estar] em um centro de detenção federal há alguns meses”, disse. Segundo a jornalista, os cabelos de Diddy também pareciam visivelmente grisalhos.

“Muito diferente do estilo de vida luxuoso que ele estava vivendo antes”, revelou ela, que seguiu: “Ele parecia visivelmente muito mais magro e talvez estar preso esteja começando a desgastá-lo”.

No entanto, pessoas próximas ao rapper afirmam que ele está bem. Ao Page Six, uma fonte disse que o artista segue “em forma, saudável e totalmente focado em sua defesa” na prisão.

Alvo de dezenas de processos, Sean “Diddy” Combs está detido no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn (MDC), conhecido por suas condições insalubres. O julgamento do artista, que é acusado de tráfico sexual, abuso e outros crimes, está marcado para maio de 2025.