Pablo Marçal mostra dia de gravação no SBT: "Primeiro dia de CLT"

Marçal está trilhando outros caminhos após eleições municipais de 2024 - Foto: Reprodução/Instagram

Pablo Marçal compartilhou neste sábado (14) o registro de sua chegada ao SBT para gravar o episódio piloto do programa "Casos de Família". O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo foi à emissora em um helicóptero e escreveu "Primeiro dia de CLT aqui no SBT" na legenda da publicação.

Marçal foi recebido por crianças na entrada da emissora, que o presentearam e comemoraram sua chegada com entusiasmo. Em seguida, ele se dirigiu aos camarins, onde se preparou com um terno preto para gravar em um estúdio de programa de auditório. No vídeo compartilhado em suas redes, ele também escreveu: "Qual é o nome do meu programa no SBT?

Nos últimos dias, rumores sobre sua possível contratação pela emissora ganharam destaque. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, do F5, Marçal participou de testes para uma reedição do programa "Casos de Família", antes apresentado por Regina Volpato.

Jojo Todynho, uma das concorrentes do ex-coach para a vaga de apresentadora do programa, também publicou a ida à emissora em suas redes. "Se assim Deus permitir e quiser, será", escreveu, em foto nos estúdios do SBT.