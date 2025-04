Pai de Andressa Urach faz cirurgia às pressas; saiba motivo

Andressa Urach e o pai, Carlos Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pai da ex-Miss Bumbum Andressa Urach, Carlos Urach, precisou interromper seus planos de ingressar na carreira de criador de conteúdo adulto devido a um problema de saúde. Ele foi diagnosticado com catarata em um dos olhos e foi submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir o problema e agora segue em fase de recuperação.

Recentemente, Carlos Urach criou um perfil na plataforma Privacy para compartilhar materiais sensuais exclusivos. A entrada de Carlos nesse meio chamou atenção não apenas pelo fator surpresa, mas também pelo discurso que adotou para justificar sua decisão.

“Nós vamos mostrar um trabalho para as pessoas que estão precisando. Tem pessoas que não têm casamento, outros querem arrumar… entra no conteúdo do Carlos Urach que vai conhecer muitas coisas boas”, disse, sugerindo que seus vídeos podem contribuir para relacionamentos amorosos.

Segundo ele, o conteúdo tem um propósito educativo. “O tempero do casamento é o diálogo entre dois… quando olharem os vídeos do Carlos, já cheio de experiência, eles vão tirar um proveito dali e o casamento vai mudar”, afirmou.