Pedro Sampaio 'comemora' anúncio de Lexa sobre filha: “Infeliz"

Pedro Sampaio e Lexa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O DJ Pedro Sampaio foi detonado após deixar um comentário na publicação em que Lexa anuncia o falecimento de sua filha, Sofia, na tarde desta segunda-feira, 10. O cantor comemorou o nascimento da bebê, aparentemente sem se atentar ao anúncio da morte.

Pedro escreveu: “Amém! Vem, Sofiaaaa”. O comentário já foi apagado, mas internautas compartilharam o print do post nas redes sociais e criticaram Pedro.

“A vergonha que o Pedro Sampaio passou, pqp”, disse uma pessoa no X (antigo Twitter). “O comentário do Pedro Sampaio na foto da Lexa pqp APENAS LEIAM AS LEGENDAS GENTE NÃO É TÃO DIFÍCIL”, disparou outro.

Mais um comentou: “Mano, a filha da Lexa infelizmente não resistiu, e esse infeliz do Pedro Sampaio não leu o texto todo, aí vai e comenta isso. Que país merda mano”.

Veja algumas reações:

o comentário do pedro sampaio na foto da lexa pqp APENAS LEIAM AS LEGENDAS GENTE NÃO E TÃO DIFÍCIL pic.twitter.com/RvTafdHdeZ — mel (@megrassmann) February 10, 2025

Jesus o comentário do pedro sampaio na foto da lexa ☠️ pic.twitter.com/D63NCCOOML — BBBelissima (@BBBelissima) February 10, 2025

lexa fez o post falando sobre a morte da filha e tudo mais, e simplesmente o pedro sampaio nos comentários🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/jLSU13U6Wk — léo (@leanndrocrf) February 10, 2025

desnecessário o comentário do pedro sampaio na postagem da lexa, a preguiça de ler a legenda pic.twitter.com/JO5NzZHxec — good 🇫🇷✨ (@good4numanice) February 10, 2025

ai o comentário do pedro sampaio no post da lexa contando que a filha morreu pqp pic.twitter.com/jpJZBNJ8L8 — lucas (@lucaspostal3) February 10, 2025

Anúncio de Lexa

A cantora Lexa anunciou em seu perfil no Instagram que a sua filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, morreu no último dia 5 de fevereiro. A artista publicou um carrossel de fotos e relatou que a garotinha nasceu prematura, no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e faleceu três dias depois.

“O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada”, escreveu Lexa.

Veja a publicação completa: