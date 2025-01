Preta Gil é surpreendida com atitude de Angélica antes de cirurgia

Preta Gil compartilhou mensagens especiais de fãs e amigos - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil surpreendeu em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 18, ao repostar mensagens de carinho enviadas por fãs e amigos. Em uma menção em especial, a famosa mostrou o presente que recebeu de Angélica.

Às vésperas da operação para a retirada de tumores, a cantora compartilhou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, de quem era devota. Ela recebeu a imagem de Angélica.

Preta Gil comemorou: "Presente mais lindo que eu ganhei. Nossa Senhora de Fátima. Se vocês vissem os detalhes dela, coisa mais linda. Minha amiga Angélica que me deu. Eu era devota e vou levar para o hospital para ficar comigo lá".

Nesta quinta-feira, 19, a famosa deverá fazer a cirurgia para a retirada de câncer, após adiamento. Preta esteve em Nova York para se consultar com uma oncologista americana.

Segundo ela, a quimioterapia no Brasil não surtiu o efeito desejado e a artista decidiu buscar novos tratamentos no exterior. Inicialmente, a cantora faria uma operação no domingo (15), mas depois, avisou que a cirurgia seria remarcada para amanhã.