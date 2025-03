Privada de ouro roubada é motivo de condenação na Inglaterra; entenda - Foto: AFP

Dois homens foram condenados na Inglaterra pelo roubo de uma privada de ouro de 18 quilates, avaliada em quase R$ 36,9 milhões. A peça, intitulada América, foi criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan e estava exposta no Palácio de Blenheim, onde foi furtada em setembro de 2019. A sentença foi anunciada na terça-feira, 8, segundo a agência AP.

Michael Jones, de 39 anos, foi identificado como o mentor do crime e condenado pelo roubo do vaso sanitário. Já Fred Doe, de 36 anos, foi responsabilizado por conspiração para transportar ou transferir bens roubados. Durante o assalto, os criminosos invadiram o palácio na madrugada de 14 de setembro e fugiram pela manhã, deixando um rastro de destruição, incluindo uma inundação no local.

A obra já havia sido exposta no museu Guggenheim, em Nova York, entre 2016 e 2017, permitindo que visitantes a utilizassem por até três minutos. Durante esse período, cerca de 100 mil pessoas tiveram a oportunidade de interagir com a peça, que se tornou um símbolo de crítica ao consumismo e à ostentação.