Produtor do cantor Boladin 211 é morto a tiros durante gravação

O 72º Distrito Policial (DP), Vila Penteado, investiga o caso como homicídio - Foto: Reprodução | Instagram

David Beckhauser Santos Herold, de 34 anos, morreu na noite de quarta-feira, 2, na Rua Cariacica, na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo. Ele foi morto a tiros durante a gravação de um videoclipe do artista de trap. As informações são da Polícia Civil. O produtor musical da cantor Boladin 211 era ex-soldado do Exército dos Estados Unidos.

Segundo testemunhas, dois homens fizeram mais de 60 disparos em direção à vítima, que fotografava o cantor de trap. David morreu no local. Um veículo que estava próximo também foi atingido pelos disparos.

O 72º Distrito Policial (DP), Vila Penteado, investiga o caso como homicídio e tenta identificar e prender os assassinos, que fugiram. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. David nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Viveu nos Estados Unidos entre 2008 e 2013

Em 2015 foi preso com drogas pela polícia do Rio Grande do Sul e também era procurado pela polícia como suspeito de ter cometido homicídios. Em 2016, David foi condenado pela Justiça de Santa Catarina a 16 anos de prisão pelo assassinato de um dos chefes do tráfico de Florianópolis e por tentativa de homicídio contra o irmão da vítima.

O cantor Boladin 211 prestou uma homenagem nas redes sociais. "Descansa em paz, Dindão. Sem acreditar. Nunca será esquecido. Pra sempre no meu coração" e "Cuida de mim aí de cima, Dindão. Te amo pra sempre. Gratidão por tudo que fez por mim. Nunca será esquecido. Guerreiro não morre, vira lenda", escreveu o cantor.