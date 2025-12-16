DEU RUIM!
Projeto social da África é suspenso após confusão com blogueiras
O perfil oficial do projeto se manifestou publicamente sobre o ocorrido
Por Franciely Gomes
O projeto Zuzu For Africa foi suspenso por tempo indeterminado nesta terça-feira, 16. Segundo informações divulgadas pela própria ONG, a suspensão ocorreu devido à falta de regularização na documentação necessária para a atuação dos voluntários no Bengo, província de Angola.
“É importante lembrar que a Zuzu For África está presente na comunidade há 8 anos, sempre buscando promover desenvolvimento e inclusão. Durante esse período, recebemos visitas de autoridades, elogios ao nosso trabalho e até mesmo contribuições pontuais que fortaleceram nossa missão”, diz um trecho do comunicado.
A instituição, que possui a missão de resgatar a infância de crianças do continente, também explicou que a documentação necessária para a atuação foi solicitada desde o dia 4 de julho, mas ainda não recebeu aprovação do governo local.
Confusão envolvendo blogueiras
Vale lembrar que a ONG ganhou notoriedade nesta semana, após a participação das influenciadoras Nathalia Valente e Mari Menezes como voluntárias. As jovens viajaram até a Angola e registraram algumas situações delicadas vividas pelos moradores do local.
Apesar de arrecadarem mais de R$ 1 milhão em doações, a atitude das blogueiras não foi muito bem aceita por alguns internautas, que criticaram a exposição excessiva das pessoas que vivem em vulnerabilidade social.
Um desses críticos foi o ex-BBB João Luiz Pedrosa, que fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, detonando os vídeos publicados pelas famosas. “Desculpa, mas esses vídeos de missão na África com exposição excessiva de criança nunca me desce”, escreveu ele.
O post dividiu opiniões nas redes sociais e as influenciadoras rebateram a fala do rapaz, alegando que os vídeos são uma forma de trazer visibilidade para o projeto e ajudar cada vez mais estas famílias angolanas.
