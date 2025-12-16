Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Projeto social da África é suspenso após confusão com blogueiras

O perfil oficial do projeto se manifestou publicamente sobre o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/12/2025 - 18:37 h
O projeto ajuda crianças e famílias carentes
O projeto ajuda crianças e famílias carentes -

O projeto Zuzu For Africa foi suspenso por tempo indeterminado nesta terça-feira, 16. Segundo informações divulgadas pela própria ONG, a suspensão ocorreu devido à falta de regularização na documentação necessária para a atuação dos voluntários no Bengo, província de Angola.

“É importante lembrar que a Zuzu For África está presente na comunidade há 8 anos, sempre buscando promover desenvolvimento e inclusão. Durante esse período, recebemos visitas de autoridades, elogios ao nosso trabalho e até mesmo contribuições pontuais que fortaleceram nossa missão”, diz um trecho do comunicado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A instituição, que possui a missão de resgatar a infância de crianças do continente, também explicou que a documentação necessária para a atuação foi solicitada desde o dia 4 de julho, mas ainda não recebeu aprovação do governo local.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Zuzu For Africa (@zuzuforafrica)

Confusão envolvendo blogueiras

Vale lembrar que a ONG ganhou notoriedade nesta semana, após a participação das influenciadoras Nathalia Valente e Mari Menezes como voluntárias. As jovens viajaram até a Angola e registraram algumas situações delicadas vividas pelos moradores do local.

Apesar de arrecadarem mais de R$ 1 milhão em doações, a atitude das blogueiras não foi muito bem aceita por alguns internautas, que criticaram a exposição excessiva das pessoas que vivem em vulnerabilidade social.

Um desses críticos foi o ex-BBB João Luiz Pedrosa, que fez um post em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter, detonando os vídeos publicados pelas famosas. “Desculpa, mas esses vídeos de missão na África com exposição excessiva de criança nunca me desce”, escreveu ele.

O post dividiu opiniões nas redes sociais e as influenciadoras rebateram a fala do rapaz, alegando que os vídeos são uma forma de trazer visibilidade para o projeto e ajudar cada vez mais estas famílias angolanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O projeto ajuda crianças e famílias carentes
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

O projeto ajuda crianças e famílias carentes
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

O projeto ajuda crianças e famílias carentes
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

O projeto ajuda crianças e famílias carentes
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x