Quem foi Fabio Arruda, consultor de moda que morreu aos 54 anos

Fabio Arruda - Foto: Reprodução / Instagram

Fabio Arruda, 54, foi um consultor de etiqueta que ficou conhecido pelas participações em programas de televisão do país.

Ele estreou na TV no casamento de Patrícia de Sabrit com Fabio Jr.. Depois, foi chamado a vários programas para falar sobre a preparação do evento. Claudete Troiano, que na época apresentava o Note e Anote, o chamou para ter um quadro fixo em seu programa. Foi com a apresentadora para a Band, no programa Pra Valer. De 2006 a 2008 participou com Ronnie Von do Todo Seu da Gazeta.

Seu primeiro livro é intitulado "Sempre, Às Vezes, Nunca". Fabio Arruda ganhou notoriedade após ter participado do programa do Jô, em junho de 2008. Logo em seguida, assinou um contrato com a Rede Record para participar da primeira edição do reality show A Fazenda, em 2009.



De 2012 a 2014 participou do Hoje em Dia na Record. Em 2014 assinou contrato com a Rede TV para apresentar o reality The Bachelor no Brasil.

Em setembro de 2017 retornou à Fazenda em sua nova temporada: A Fazenda: Nova Chance. Fabio Arruda morreu aos 54 anos no sábado, 7, após sofrer um infarto em sua casa em São Paulo. Ele também havia feito um cateterismo e recebeu alta três dias antes.