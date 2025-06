Quem trai mais são os homens ou as mulheres? Pesquisa responde - Foto: Reprodução | Pexels

De acordo com a plataforma Gleeden, especializada em relacionamentos extraconjugais, o Brasil é o país mais infiel da América Latina. O dado vem da pesquisa Radiografia da Infidelidade e Infiéis no Brasil, realizada em 2022, que aponta que oito em cada dez brasileiros já traíram em relacionamentos monogâmicos - um índice que coloca o país à frente de Colômbia, México, Argentina e Chile.

A maioria dos entrevistados acredita que a infidelidade está mais associada à natureza masculina: 52% concordam com essa afirmação, enquanto 48% atribuem esse comportamento a ambos os sexos, e apenas 2% acham que trair é mais típico das mulheres. No entanto, os números mostram que a diferença entre os gêneros é cada vez menor. Entre os homens, 91% admitiram já ter traído. Já entre as mulheres, o índice também é alto: 88%.

Por que as pessoas traem?

Entre as principais motivações femininas estão o desejo de se sentirem sexy e desejadas novamente (32%) e a falta de atenção do parceiro (28%). Já os homens traem por carência, insatisfação emocional ou sexual, busca por novas experiências e até por influência de amigos.

Quem trai mais: homem ou mulher? Estudo revela dados no Brasil | Foto: Reprodução | Pexels

Outro ponto curioso revelado pela pesquisa é sobre o consumo de imagens íntimas. Para 95% dos entrevistados, receber esse tipo de conteúdo diretamente de alguém é considerado traição. Mas se as imagens forem de fonte pública, apenas 19% enxergam como infidelidade.

Além da traição física, também pesam atitudes como se envolver emocionalmente com outra pessoa e esconder isso do parceiro ou permanecer na relação apenas até surgir "alguém melhor".

Por fatores culturais, como o machismo, as mulheres tendem a perdoar mais a infidelidade do que os homens.