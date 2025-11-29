Influenciador famoso revela cirurgia íntima: "Ficar mais apertadinho"

Influenciador Rico Melquiades - Foto: Reprodução rede social

O influenciador Rico Melquiades realizou um procedimento de harmonização peniana. A intervenção cirúrgica ocorreu recentemente e foi detalhada por ele mesmo.

Conforme ele conta, o método utilizado foi a aplicação de hidroxiapatita de cálcio, que funciona como um bioestimulador e é de efeito temporário.

“Eu não sou folgado, mas eu quero ficar mais apertado. Eu vou fazer lá atrás, acho que dá uns pontinhos para poder fechar mais um pouco”, relata Rico em uma postagem na sua rede social.

O objetivo do procedimento, segundo Rico, era aumentar o volume e a densidade da região. Após o procedimento, ele revelou um acréscimo de aproximadamente 3 centímetros no comprimento do órgão.

Rico conta que o procedimento durou 30 minutos e foi feito sob anestesia local. O pós-operatório exigiu restrição de atividade sexual por sete dias. As atividades rotineiras foram retomadas imediatamente. Segundo especialistas, a manutenção do resultado requer complementação do produto a cada 12 ou 18 meses.

