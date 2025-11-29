Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HARMONIZAÇÃO PENIANA

Influenciador famoso revela cirurgia íntima: "Ficar mais apertadinho"

Objetivo do procedimento, segundo Rico, era aumentar o volume e a densidade da região

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

29/11/2025 - 16:01 h
Influenciador Rico Melquiades
Influenciador Rico Melquiades -

O influenciador Rico Melquiades realizou um procedimento de harmonização peniana. A intervenção cirúrgica ocorreu recentemente e foi detalhada por ele mesmo.

Conforme ele conta, o método utilizado foi a aplicação de hidroxiapatita de cálcio, que funciona como um bioestimulador e é de efeito temporário.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Eu não sou folgado, mas eu quero ficar mais apertado. Eu vou fazer lá atrás, acho que dá uns pontinhos para poder fechar mais um pouco”, relata Rico em uma postagem na sua rede social.

O objetivo do procedimento, segundo Rico, era aumentar o volume e a densidade da região. Após o procedimento, ele revelou um acréscimo de aproximadamente 3 centímetros no comprimento do órgão.

Rico conta que o procedimento durou 30 minutos e foi feito sob anestesia local. O pós-operatório exigiu restrição de atividade sexual por sete dias. As atividades rotineiras foram retomadas imediatamente. Segundo especialistas, a manutenção do resultado requer complementação do produto a cada 12 ou 18 meses.

Confira

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

harmonização peniana influencer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Influenciador Rico Melquiades
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Influenciador Rico Melquiades
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Influenciador Rico Melquiades
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Influenciador Rico Melquiades
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x