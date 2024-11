Rafaella Justus celebra reencontro com 'irmã de alma': "Minha linda"

Rafaella e Pietra - Foto: Reprodução

A jovem Rafaella Justus, 15, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, se encontrou com a atriz Pietra Quintela, sua amiga pessoal, em um evento nesta semana. As duas apareceram sorridentes nas redes sociais ao posarem juntas.

As amigas de infância apareceram deslumbrantes com looks sofisticados no evento.

Vale lembrar que Rafa já chegou a definir Pietra como sua irmã de alma. A declaração aconteceu no aniversário da amiga há alguns meses.

“Dia da minha irmã de alma! Tenho um orgulho imenso da mulher incrível que você está se tornando! Tudo de mais lindo do mundo! Conta comigo para tudo! Te amo muito”, disse ela nos stories do Instagram.

Pietra Quintela já atuou na novela Poliana Moça, do SBT, e foi a protagonista do filme Princesa Adormecida.