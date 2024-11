Rafaella Justus diz não a Ticiane Pinheiro, que reclama: "Mão de vaca"

Rafaella e Ticiane - Foto: Da Redação

Uma interação da apresentadora Ticiane Pinheiro com a filha Rafaella Justus divertiu os seguidores nesta quinta-feira, 24. A herdeira da apresentadora e do empresário Roberto Justus se recusou a emprestar para a mãe os produtos de cuidado com a pele.

Um dia depois de divertir ao fazer o skincare demorado com os produtos trazidos por Rafa de viagem, a ex de Cesar Tralli mostrou que a jovem não quer mais dividir os itens para economizar. A jornalista então gravou o momento em que foi atrás dela e ela não abriu a porta para não dividir.

"A Rafa mão de vaca, regulando os produtos dela de skincare", contou a famosa e deu risada ao exibir a situação em sua casa.

Para quem não acompanhou, Ticiane Pinheiro divertiu ao postar um vídeo fazendo skincare com os produtos que Rafaella Justus trouxe de Miami, dos EUA, após viajar com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert. A apresentadora ficou bastante atrapalhada com a quantidade de itens que precisou passar antes de dormir.