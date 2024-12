Recaída? Gabigol e Rafaella Santos ficam em hotel de até de R$ 180 mil

- Foto: Reprodução

Gabigol e Rafaella Santos, ambos com 28 anos, estão aproveitando dias de descanso em Tóquio, no Japão, e a proximidade entre os dois tem levantado rumores de uma possível reconciliação. O atacante do Flamengo e a influenciadora, que é irmã de Neymar, estariam hospedados no mesmo hotel de luxo na capital japonesa, acompanhados de alguns amigos.

O local escolhido pelo ex-casal, segundo a revista Quem, é o Bvlgari Hotel Tokyo, famoso por sua sofisticação. As diárias das suítes básicas começam em R$ 10,1 mil durante a semana e podem chegar a R$ 41,5 mil nos fins de semana.

Gabigol e Rafaella iniciaram um relacionamento intermitente em 2015, oficializaram o namoro em 2017 e terminaram definitivamente em setembro de 2022. Apesar disso, a presença simultânea dos dois no Japão reacendeu especulações sobre uma possível volta.

Os rumores ganharam força após o fotógrafo de Gabigol compartilhar imagens em um restaurante, na mesma mesa em que Diego Magio, amigo próximo de Rafaella, também estava presente. Além disso, o "parça" da influenciadora postou fotos no Bvlgari Hotel Tokyo, o mesmo local onde Gabigol foi fotografado posteriormente.

Luxo

O Bvlgari Hotel Tokyo, da renomada grife italiana, está localizado na região especial de Chūō, em Tóquio, e é sinônimo de exclusividade e conforto. O quarto mais básico, com diárias a partir de R$ 10,1 mil, oferece uma cama de casal em um espaço de 56 m² com vista privilegiada da cidade e café da manhã incluso.

Já as suítes de R$ 41,5 mil contam com dois quartos — um com cama kingsize e outro duplo —, além de transporte do aeroporto até o hotel e uma vista panorâmica da metrópole japonesa.

Para quem busca uma experiência única, o destaque é a Bvlgari Suite, coroada como uma das melhores do mundo pelo site Elite Travelers. Com 400 m², a suíte oferece elevador privativo, uma sala de jantar, cozinha, academia exclusiva, hidromassagem, closets espaçosos, coleção de arte e até presentes de boas-vindas da grife. Tudo isso pelo preço impressionante de R$ 180,9 mil por noite.

O hotel ainda conta com uma infraestrutura impecável, incluindo bar de coquetéis, piscina coberta, SPA, academia, um restaurante italiano e uma tradicional casa de sushis.