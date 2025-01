Rihanna revela mudança na relação com bebidas alcoólicas: “Nova eu”

A cantora comemorou o Réveillon junto com alguns amigos e o marido, o rapper ASAP Rocky - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rihanna brindou o fim de 2024 e a chegada do novo ano comemorando uma conquista. Segundo a cantora, ela mudou a relação com as bebidas alcoólicas durante o último ano.

“Eu não bebi o ano todo. Eu não bebi o ano todo”, comemorou a artista em um vídeo compartilhado no Instagram nesta quarta-feira, 1º.

Ela ainda falou que vai mudar de vida em 2025. “Novo ano, nova eu”, escreveu Rihanna na legenda da publicação.

A cantora comemorou o Réveillon junto com alguns amigos e o marido, o rapper ASAP Rocky.