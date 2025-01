Rumores apontam dupla de irmãos famosos no BBB 25; saiba quem

BBB - Foto: Reprodução

A menos de um mês da estreia do Big Brother Brasil 25, reality show da TV Globo, rumores sobre os participantes continuam movimentando as redes sociais. Com a dinâmica de duplas já anunciada desde o final do BBB 24, nomes de casais, amigos e irmãos são esperados.

De acordo com a página "Central Reality", no X (antigo Twitter), os irmãos ginastas Diego Hypólito e Daniele Hypólito estariam confirmados no camarote da edição. Caso a informação seja oficializada pela Globo, Daniele, que participou do Power Couple Brasil pela Record TV, se tornaria a primeira ex-participante de outro reality brasileiro a integrar o elenco do BBB.

A emissora, no entanto, ainda não divulgou a lista oficial de participantes, que será revelada mais perto da estreia. A possibilidade de ver dois ícones da ginástica artística brasileira no reality tem causado grande expectativa entre fãs do programa. Veja o post: