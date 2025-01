Sacha Bali vence A Fazenda 16 e leva prêmio milionário

- Foto: Reprodução/X/A Fazenda

Sacha Bali é o vencedor do reality ‘A Fazenda 16’. O ator venceu a final e levou o favoritismo do público contra Sidney Sampaio nesta quinta-feira, 19, e levou de R$ 2 milhões.

Sacha venceu com larga vantagem. O campeão do reality da Record levou 50,93% dos votos, contra 23,98% do segundo colocado, Sidney, que recebeu uma caminhonete avaliada em R$ 230 mil.

O primeiro anúncio foi o quarto lugar de Gui Vieira, que teve 6,63% dos votos para ser campeão. Na sequência, foi a vez de Yuri Bonotto ser apresentado como terceiro colocado, com a preferência de 18,46% dos espectadores.