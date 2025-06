Saiba qual foi o presente milionário que Ludmilla deu para Brunna

ROMANCE NO AR

Casal também aproveitou a data para trocar declarações públicas - Foto: Reprodução | Instagram

Ludmilla comemorou o Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira, 12, com um presente de luxo para a esposa, Brunna Gonçalves. A cantora presenteou a dançarina com uma bolsa avaliada em R$28 mil e compartilhou o momento nas redes sociais. “Sem condições para essa perfeição”, escreveu Brunna ao mostrar o item nos Stories do Instagram.

A peça escolhida é uma bolsa de couro marrom da grife italiana Miu Miu, descrita pelo site da marca como “Bolsa de mão Aventure em couro napa”. Em troca, Brunna também presenteou Ludmilla com um item da Balenciaga, mas o conteúdo não foi revelado pela cantora. Veja foto da bolsa:

Bolsa é avaliada em R$28 mil | Foto: Reprodução | Instagram

O casal também aproveitou a data para trocar declarações públicas. “Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Você é minha melhor escolha todos os dias. Te amo, te admiro e sou grata por viver essa vida ao seu lado”, escreveu Ludmilla. “Para sempre nós”, completou, ao publicar um carrossel com fotos do casal.

Brunna também compartilhou momentos marcantes da trajetória ao lado da artista. “O nosso sonho deu certo! Feliz Dia dos Namorados, te amo para sempre”, escreveu. A dançarina ainda fez menção à nova fase das duas: a chegada da filha Zuri, primeira filha do casal.

Nascimento de Zuri

Zuri nasceu em 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Ludmilla e Brunna retornaram ao Brasil com a filha no dia 30 do mesmo mês, após esperar duas semanas para garantir a segurança da recém-nascida durante a viagem.



Ao desembarcar, Brunna carregava Zuri no colo, enquanto Ludmilla vestia calça de couro e blusa vermelha. As duas chegaram sorrindo, usando bonés e óculos escuros, e levaram consigo um quadro com a imagem das mãos das duas mães e da filha.