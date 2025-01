Sandy exibe foto rara com o filho e detalhe da criança chama atenção

Cantora Sandy - Foto: Divulgação

Sandy passou férias em família em Orlando, nos Estados Unidos. Curtindo os parques temáticos da região ao lado do filho, ela compartilhou uma rara foto de Theu, de 10 anos,fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima.

Na foto, mãe e filho posaram de costas enquanto admiravam o Castelo da Cinderela em um dos parques. Inclusive, ela mostrou que o filho já está enorme e quase alcançando a altura da mãe.

“Dias mágicos para terminar de encher o tanque de amor e alegria antes de mergulhar de vez em 2025”, disse ela na legenda.