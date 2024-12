SBT não renova plano de saúde de Mingau, baleado em 2023

Mingau foi baleado em 2023 - Foto: Reprodução

O SBT decidiu não renovar o plano de saúde de Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, integrante da banda Ultraje a Rigor. A informação foi divulgada por Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Mingau fazia parte da banda do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili, e, por conta disso, tinha cobertura médica oferecida pela emissora. No entanto, o contrato de saúde foi encerrado sem renovação.

De acordo com o Metrópoles, a filha de Mingau, Isabella Aglio, se ofereceu para reembolsar o SBT e garantir a continuidade do tratamento de seu pai. Contudo, o pedido foi recusado pela emissora.

Relembre

Em setembro de 2023, Mingau foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), com a bala atravessando seu crânio. O músico precisou passar por várias cirurgias, incluindo a implantação de uma prótese no crânio. Após receber alta em outubro, Mingau segue em recuperação em uma clínica. Isabella compartilhou, na ocasião, que seu pai continua a ensinar sobre paciência, demonstrando uma força impressionante e se comunicando com a família por meio do olhar, em respostas aos seus pedidos.