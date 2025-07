Sertanejo culpa mãe de Marília por separação com Murilo Huff

Murilo e Marília namoraram por alguns anos - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a briga de Murilo Huff e Dona Ruth não é de agora. O cantor sertanejo Bruno, que faz dupla com Marrone, revelou que a mãe de Marília Mendonça foi quem causou o término dela com o pai de seu filho.

“[Marília] ama tanto a mãe dela... Amava... Ama, ainda, porque eu acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe”, disse o cantor em um show na cidade Varginha, em Minas Gerais, dois dias após o acidente que matou a cantora, em 2021.

“Inclusive, ela falou particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: não, a minha mãe, não! Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela”, completou ele.

A declaração voltou à tona poucos dias depois de Murilo e dona Ruth protagonizarem uma briga nas redes sociais pela guarda de Léo, filho do cantor com Marília Mendonça.

Acusações

Durante a confusão, Dona Ruth acusou Murilo de não pagar pensão para o filho e afirmou que nunca expôs o assunto publicamente em respeito a ele e ao garoto, que tem apenas cinco anos de idade.

“O Léo NUNCA recebeu NENHUM centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”, disse ela em seu desabafo.

“Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a MINHA filha deixou e que está até hoje em andamento. Educo meu neto para que ele seja um HOMEM de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de COR ou RAÇA”, completou.

Em sua defesa, Huff expôs prints de pagamentos de contas do filho e afirmou que sempre cumpriu com suas obrigações de pai. “São tantas MENTIRAS que fica até difícil responder todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade”, escreveu ele em uma sequência de stories publicados em seu perfil do Instagram.

Em seguida, o sertanejo compartilhou prints dos gastos mensais e semanais com o herdeiro, de 5 anos de idade. Dentre os custos estão: mensalidade escolar de R$ 2,6 mil; plano de saúde por R$ 1,2 mil; psicóloga R$ 2,8 mil e babá enfermeira R$ 5 mil.

Além dos valores relacionados ao tratamento do diabetes do garoto, que foi diagnosticado com doença após a morte da mãe em 2021, que custa em média R$ 4 mil por mês. “Mais de 15k por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim”, disparou Murilo.