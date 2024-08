Silvio Santos sugeriu colocar Cracolândia ao lado de teatro

Sílvio Santos em reunião com Zé Celso Martinez. Empresário era contra investimento público em terreno anexo ao teatro. - Foto: Reprodução

O nome de Silvio Santos, falecido neste sábado, 17, deve ser eternizado no parque que será construído no bairro do Bexiga, em terreno adquirido pela Prefeitura. A sugestão é de maio e não tem nada a ver com a morte do apresentador, mas remete a uma disputa que durou mais de 40 anos.

Silvio Santos queria construir três torres de 100 metros de altura no terreno, que fica ao lado do Teatro Oficina, fundado pelo dramaturgo José Celso Martinez Côrrea em 1993. Zé Celso e Silvio Santos brigaram por mais de 40 anos pelo destino do terreno. Somente após a morte do dramaturgo, em 6 de julho de 2023, o empresário decidiu vender a área para a Prefeitura de São Paulo por R$ 64,3 milhões.



O artista reivindicava que a área, de 11 mil metros quadrados, abrigasse um espaço verde. Em outubro 2017, o então prefeito João Doria mediou um encontro dos dois. Durante a conversa, Silvio Santos se disse disposto a encontrar uma solução para fazer algo com o lote que comprou no entorno do Teatro Oficina.

"Meu secretário deu uma boa ideia, a gente coloca lá a 'drogalândia', como é que é, a cracolândia, e o drogado que mais se destacar no dia ganha um prêmio", disse o apresentador, em tom de deboche.

Homenagem

A base do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), busca rejeitar a proposta do vereador Celso Giannazi (Psol) de homenagear o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, dando seu nome ao Parque do Bixiga. O vereador João Jorge, do MDB, partido que tem a maior bancada da Câmara Municipal, é que o parque receba o nome do empresário Silvio Santos.