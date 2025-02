Sogra de Gisele Bündchen confirma nascimento e entrega sexo do bebê

Gisele Bündchen deu à luz primeiro filho com Joaquim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gisele Bündchen deu à luz seu primeiro filho com Joaquim Valente. A informação foi confirmada pela avó paterna, que revelou que o bebê é um menino.

Em contato com a revista ELA, a mãe do professor de jiu-jitsu disse: "Estou louca para conhecer o bebê". Ela ainda garantiu que tem boa relação com a nora: "Eu a adoro, Gisele é o máximo, trata todo mundo bem".

De acordo com informações do jornal O Globo, Gisele, que já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos, com Tom Brady, e o bebê passam bem.

A modelo brasileira e Joaquim se conhecem há anos. Em uma entrevista para a Dust Magazine, a famosa comentou que, a princípio, procurava aulas de artes marciais para seu filho, Benjamin.

"Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim. Mas quando eu trouxe [meu filho] para a primeira aula e comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Parecia muito alinhado com o que acredito e busco na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesma", declarou.