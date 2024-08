Sthe Matos surpreende e muda de carreira: "Feridas emocionais"

Sthe Matos é blogueira e youtuber - Foto: Reprodução

Uma das maiores influencers da Bahia, Sthe Matos começou a atuar como coach. A nova função da soteropolitana iniciou após ela obter um certificado internacional emitido pela Florida Christian University. Nas redes sociais, a famosa revelou ter realizado a primeira sessão.

"Ontem eu atendi como coach, foi minha primeira sessão que eu primeiro cliente e foi muito legal porque eu consegui aplicar tudo certinho que eu aprendi, todas as técnicas, todas as ferramentas", contou ela, revelando que o curso teve carga horária de 286 horas.

O cliente não foi divulgado, mas ela garantiu ter colocado em prática os ensinamentos que obteve. "Fiz uma ferramenta poderosíssima que desbloqueia as coisas assim e dá uma visão clara de futuro. Foi muito especial para mim, foi um homem e foi incrível".

Sobre o curso, Sthe disse que a experiência transformou sua vida como mãe, como profissional e mulher.

"Tô muito orgulhosa de mim! 4 meses que decidi que eu merecia uma vida muito melhor. Que meu filho merecia uma mãe melhor, que eu merecia ser curada das minhas feridas emocionais, que eu decidi dar orgulho pra Deus. Me joguei nessa jornada e são incontáveis os ganhos que eu venho tendo. Hoje eu me conecto com a minha real identidade e com a mulher que Deus e fez pra ser! Toda honra e gloria para o senhor", disse na web.

"Agora tudo que eu falar com vocês aqui, vocês podem ter certeza que é tudo certinho. Os conselhos agora vai vir babado. É tapa na cara 'de com força' viu? Quero trazer o melhor para vocês, eu sei que tenho uma responsabilidade com vocês", encerrou.