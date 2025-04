Suposta amante de Neymar exibe barriga de grávida; veja video

Any Awuada afirma estar grávida - Foto: Reprodução/Instagram/@anyawandaa

A acompanhante de luxo, Any Awuada, apareceu em seu perfil do Instagram exibindo a “barriguinha de grávida”. Nas últimas semanas ela declarou publicamente ter tido um envolvimento íntimo com o jogador Neymar durante uma festa na casa de um amigo do atleta, e dias depois anunciou a gravidez.

"POV: você grávida de 3 meses é assim", escreveu no Instagram.

Any Awuada ainda chamou a atenção com uma fala curiosa. Ela afirmou que não estava grávida de Neymar, justificando que fez xixi depois da relação, dando a entender que o encontro sem o uso de camisinha. Any não revelou quem seria o pai da criança.

A revelação, no entanto, dividiu opiniões. Nos comentários, seguidores questionaram a veracidade da gestação. “Só eu que não acredito que ela está grávida?”, questionou um seguidor. "Grávida de Taubaté”, disse outro.

Veja a publicação