Tainá Castro ganha carro de R$ 4,5 milhões de Eder Militão

Veídulo é da marca Brabus - Foto: Reprodução

A digital influencer Tainá Castro, 29, revelou nesta segunda-feira, 16, que ganhou um carro de luxo do marido Eder Militão. O veículo é da Brabus, empresa de customização de carros com base em modelos da Mercedes-Benz, e custa cerca de R$ 4,3 milhões.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora publicou fotos em que aparece abraçada com o zagueiro do Real Madrid ao lado do novo presente. "Obrigada, meu amor. Qualquer outra pessoa jamais seria você", escreveu ela na legenda. Ele reagiu ao post: "Te amo".

O modelo é uma versão altamente personalizada do Mercedes-AMG G63, com modificações que incluem um motor V8 biturbo de 4.0 litros atualizado para 800 cavalos de potência e um design externo com componentes de fibra de carbono. Carros como esse são vendidos apenas sob encomenda.

O casal engatou o relacionamento no início deste ano, e os dois assumiram o namoro em maio, quando publicaram as primeiras fotos juntos. Em junho, se casaram em segredo e trocaram alianças grifadas de R$ 160 mil após o matrimônio.

Tainá vive uma espécie de toma lá, dá cá: o ex de Tainá, o zagueiro Léo Pereira, vive um relacionamento com Karoline Lima, mãe do filho de Militão.