PARABÉNS, LAZINHO!

Teria coragem? Lázaro Ramos faz festa diferentona para celebrar 47 anos

Baiano comemorou a nova fase com samba, axé e roda de Olodum em festa no Rio

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

16/11/2025 - 17:24 h
Com presença de estrelas, Lázaro Ramos promove festa animada após lançamento de livro -

Lázaro Ramos comemorou mais um ano de vida em clima de festa no Rio de Janeiro, neste sábado, 15, após um dia dedicado aos compromissos profissionais relacionados ao lançamento de seu livro. O ator reuniu amigos e familiares em uma celebração temática que movimentou a noite carioca em homenagem aos seus 47 anos.

A festa marcou o fim de uma agenda intensa. Nas redes sociais, Lázaro contou que, depois do evento de lançamento, finalmente chegara o momento de celebrar o aniversário, que havia sido adiado desde a data oficial, em 1º de novembro. O encontro reuniu figuras conhecidas da TV, da música e do teatro, em um ambiente descontraído.

Stories publicados por Romulo Estrela revelaram o tema corajoso escolhido para a ocasião: “Tenho uma roupa mas não sei onde usar”, incentivando os convidados a aparecerem com peças guardadas no armário sem ocasião definida. O próprio Lázaro surgiu com um look de estampa de onça, enquanto Romulo e a esposa, Nilma Quariguasi, também aderiram à proposta.

Taís Araújo marcou presença e posou ao lado de Lázaro em vários momentos. Também participaram Antonio Pitanga, Cosme dos Santos, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros e outros nomes do circuito artístico nacional, conforme registros publicados por Orlando Caldeira e demais convidados.

A animação tomou conta da noite, com apresentações ao vivo, roda de samba, axé, Olodum e performances inspiradas em ritmos afro. Entre os vídeos compartilhados, o ator aparece dançando no palco e se divertindo com os convidados.

Lázaro também registrou o momento de apagar as velas de um bolo decorado com elementos ligados à cultura africana. Em outra gravação, agradeceu aos presentes e celebrou “com quem ama”, repetindo a legenda utilizada em seus stories.

Tags:

lázaro ramos Taís Araujo

Ver todas

x