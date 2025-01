Treta? Flávia deixa de seguir Cabelinho após rapper assumir namoro

- Foto: Reprodução

O trapper MC Cabelinho e a ginasta Flávia Saraiva deixaram de se seguir no Instagram. A decisão ocorre pouco após o cantor assumir um relacionamento com Giovanna Mendes, que foi visto em um vídeo trocando beijos com a loira.

Rumores de um possível namoro entre Cabelinho e Flávia começaram a circular após os dois serem vistos juntos em uma praia da zona oeste do Rio de Janeiro. Desde então, apareceram frequentemente em eventos e momentos de lazer. Contudo, ambas as partes negaram qualquer envolvimento romântico, com a equipe da ginasta explicando que "eles já são amigos há algum tempo".

Além de Flávia, Cabelinho também deixou de seguir o rapper BK e o jogador Vini Jr. no Instagram, levantando especulações sobre outras possíveis mudanças no círculo de amizades do cantor.