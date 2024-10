Treta gospel: marido expõe brigas e agressões com Laís Santiago

Laís e Isaac - Foto: Reprodução

Depois da influenciadora baiana Lais Santiago revelar que pediu o divórcio ao descobrir uma traição do marido, agora foi a vez de Isaac Fradique revelar a sua versão dos fatos. Em um vídeo postado na web nesta quinta-feira (17), o blogueiro admitiu que traiu a esposa e ainda citou o nome da missionária Carol Leite.

No vídeo, Isaac contou que o relacionamento dos dois era marcado por diversas crises pesadas. Ele revelou que Lais já chegou a agredi-lo e até se cortar. Como se não bastasse, o registro mostra a blogueira supostamente "possuída" por uma entidade maligna.

"A gente sofre uma guerra espiritual grande. [...] Ela não é a culpada disso, e só quem vai entender quem é ESPIRITUAL! Isso é fruto das ENTIDADES que são alimentadas, para as guerras dentro de casa ter derramamento de sangue", disparou o rapaz.

Explicando que não é fácil ter um relacionamento seguindo as diretrizes cristãs, Fradique afirmou que conseguiu mudar o comportamento e as atitudes que Lais tinha quando ainda não se conheciam. "Eu conseguir trazer minha esposa do lamaçal do pecado para o caminho da luz", declarou.

Já sobre a traição, o influenciador admitiu que teve alguém, mas não entrou em detalhes. "Teve situações que ocorreram para que isso pudesse chegar. Isso não anula o fato do erro que cometi e infelizmente eu caí. Eu já estava disposto a querer a separação", confessou.

Para completar o caos, Isaac acusou a mãe de Lais de fazer trabalhos espirituais para separar o casal. Ele ainda expôs a missionária Carol Leite, dizendo que a esposa foi vítima dela. Segundo o rapaz, ela fingia que iria orar pela esposa, desde que transferisse R$ 1.500 para a pregadora.