Val Marchiori é condenada a pagar dívida milionária e valor espanta

Val Marchiori - Foto: Divulgação | Band

Mesmo com a equipe jurídica negando a existência de dívidas, foi revelado que a socialite Val Marchiori está devendo um montante milionário. No dia 30 de julho deste ano, foi dada uma sentença condenando empresária na 22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo foi movido pela instituição bancária Banco do Brasil.

De acordo com os documentos, a ação surgiu após uma conta especial aberta por Val, um CDC automático e um cartão de crédito. A famosa foi apontada como devedora de faturas que ficaram em aberto. A ação de cobrança é de cerca de R$ 355 mil.



As informações são da colunista Fábia Oliveira.