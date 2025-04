Veja detalhes do casamento entre Ana Maria e ex-diretor do 'Mais Você' - Foto: Reprodução

Ana Maria Braga, de 75 anos, oficializou sua união com Fábio Arruda, de 54 anos, em uma cerimônia íntima realizada na mansão da apresentadora em São Paulo. Para a ocasião, Ana dispensou o tradicional véu e grinalda e apostou em um vestido florido exclusivo, desenvolvido pela estilista Lethicia Bronstein.

Mansão da apresentadora em São Paulo | Foto: Reprodução

O modelo longo, bordado com flores coloridas em tons claros, combinou com o traje do noivo, que usou um terno rosa claro. Entre os convidados famosos estavam Sabrina Sato, Gil do Vigor, Eliana e Tati Machado. A cerimônia foi conduzida pelo jornalista Bruno Astuto, amigo próximo da artista.

Veja detalhes do casamento entre Ana Maria e ex-diretor do 'Mais Você' | Foto: Reprodução

Ana Maria Braga, que agora vive seu quinto casamento, planeja ainda uma segunda celebração. A nova festa acontecerá em julho, na fazenda da apresentadora em Atibaia, São Paulo, na capela construída em homenagem à Nossa Senhora de Fátima.



A entrada da apresentadora no altar foi embalada pela canção "Ave Maria", tornando o momento ainda mais especial.