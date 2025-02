Vídeo de Wagner Moura cantando na faculdade viraliza; assista

- Foto: Reprodução

Antes de se tornar uma estrela internacional em Hollywood, Wagner Moura já foi um mero estudante de jornalismo na Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom). Nesta época, quando ele ainda dava os primeiros passos como ator, ele gravou um vídeo cantandoo hit 'I Wil Survive', de Gloria Gaynor.

As imagens foram gravadas em 1995 durante a 'Festa Bye Bye'. Na época, a Facom ainda funcionava no Canela e quem embalava o evento era a 'Banda Los Merengues', com Leão, Jeder, Borel e Mercenário.

Recentemente, no entanto, uma página de fãs resgatou as imagens. Assista:

Wagner Moura cantando I will survive em 1995 na Facom pic.twitter.com/TCIrTWQEtb — Acervo Wagner Moura (@acervowagmoura) August 4, 2024

Nos comentários, reações diversas. "Como sempre um gostoso", elogiou uma fã mais fervorosa. "Envelheceu como vinho", brincou um outro mais crítico.