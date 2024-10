VÍDEO: Ivete Sangalo e Marcelinho curtem funk juntos no Rock in Rio

Com muito carisma, Ivete não resistiu e arriscou até alguns passinhos - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo aproveitou o sábado, 21, no Rock in Rio ao lado de seu filho Marcelo, de 14 anos, curtindo o baile funk no Espaço Favela. A cantora, que foi do Palco Mundo direto para a pista, se misturou à multidão e se jogou no ritmo do batidão, aproveitando o momento como parte do público.

Com muito carisma, Ivete não resistiu e arriscou até alguns passinhos ao som de Livinho, Don Juan, MC Dricka, Hariel, MC IG e MC PH.

Na sexta-feira, 20, Ivete já havia protagonizado uma performance eletrizante no Palco Mundo, onde chegou a sobrevoar a plateia durante sua apresentação. Na ocasião, suas filhas gêmeas, Marina e Helena, de 6 anos, também prestigiaram o show da mãe ao lado do pai, o nutricionista Daniel Cady.

Além de toda a energia no palco, Ivete fez questão de prestar uma homenagem especial para Nala, filha da cantora IZA, que está prevista para nascer em outubro. A homenagem veio em forma de um look deslumbrante, cravejado de cristais, que encantou o público.

Confira o momento: