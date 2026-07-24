Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

OSTENTAÇÃO

Vini Jr ostenta relógios de até R$ 3 milhões em foto com Virginia

Atleta posou usando os acessórios luxuosos

Franciely Gomes
Por
Virginia e Vini reataram o namoro
Virginia e Vini reataram o namoro - Foto: Reprodução | Instagram

Vini Jr voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana. Visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ao lado da namorada, a influenciadora Virginia Fonseca, o jogador do Real Madrid posou em um registro usando três relógios luxuosos no mesmo pulso.

Fabricados pela grife suíça Audemars Piguet, os acessórios fazem parte da coleção Royal Oak Mini Frosted Gold Quartz. O valor inicial das peças custam em média R$ 204 mil, mas alguns exemplares podem ultrapassar o montante de R$ 1 milhão.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Caso tenha adquirido os três relógios por R$ 1 milhão cada, ou mais, o craque da Seleção brasileira teria desembolsado mais do que R$ 3 milhões na composição do look escolhido para ver o nascer do sol no ponto turístico carioca.

Vale lembrar que Vini não estava acompanhado apenas de Virginia no local. Em registros publicados por ele, é possível notar a presença de amigos do casal e do ator Terry Crews, conhecido por protagonizar produções famosas como “As Branquelas” e “Todo Mundo Odeia O Chris”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Terry Crews (@terrycrews)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

relógio vini jr vírginia

Relacionadas

Mais lidas