Vini Jr ostenta relógios de até R$ 3 milhões em foto com Virginia

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Vini Jr voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta semana. Visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ao lado da namorada, a influenciadora Virginia Fonseca, o jogador do Real Madrid posou em um registro usando três relógios luxuosos no mesmo pulso.

Fabricados pela grife suíça Audemars Piguet, os acessórios fazem parte da coleção Royal Oak Mini Frosted Gold Quartz. O valor inicial das peças custam em média R$ 204 mil, mas alguns exemplares podem ultrapassar o montante de R$ 1 milhão.

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Caso tenha adquirido os três relógios por R$ 1 milhão cada, ou mais, o craque da Seleção brasileira teria desembolsado mais do que R$ 3 milhões na composição do look escolhido para ver o nascer do sol no ponto turístico carioca.

Vale lembrar que Vini não estava acompanhado apenas de Virginia no local. Em registros publicados por ele, é possível notar a presença de amigos do casal e do ator Terry Crews, conhecido por protagonizar produções famosas como “As Branquelas” e “Todo Mundo Odeia O Chris”.