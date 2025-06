Virginia Fonseca é incluída na lista de devedores no Paraná - Foto: Reprodução / Redes Sociais / GoogleMaps

A influenciadora digital Virgínia Fonseca, um dos maiores nomes da internet brasileira, foi oficialmente incluída na lista de devedores da prefeitura de Londrina, no Paraná. Segundo informações do processo, a dívida é referente ao não pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de uma sala comercial de sua propriedade no bairro Gleba Palhano.

O valor acumulado da dívida chega a R$ 6.530,06, somando pendências dos anos de 2021 a 2024, segundo a Secretaria da Fazenda do município.

Justiça determina prazo para pagamento

De acordo com decisão da juíza Gabriela Luciano Borri Aranda, da 1ª Vara de Execução Fiscal de Londrina, publicada no último dia 9 de junho, a influenciadora tem o prazo de cinco dias para quitar o débito, contado a partir da sua intimação oficial.

Caso o pagamento não seja realizado no prazo estipulado, a magistrada autorizou medidas mais rígidas, como a penhora de bens. A decisão também prevê, na ausência de bens, o bloqueio de ativos financeiros, incluindo ações, cotas em fundos de investimento e veículos registrados em nome de Virgínia.