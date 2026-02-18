Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACADÊMICOS DO GRANDE RIO

Virginia homenageia Vini Jr. em parte inesperada do corpo; veja

Influenciadora estreiou como Rainha de Bateria nesta terça-feira, 17

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/02/2026 - 8:06 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca -

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, prestou uma homenagem ao namorado, o jogador Vini Jr., 25, durante sua estreia como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio nesta terça-feira, 17.

Para o desfile, ela colocou nos dentes um número 7 cravejado de diamantes, referência ao número usado pelo atleta no Real Madrid. “Essas coisas bregas só vêm na minha cabeça”, brincou em live antes de entrar na avenida.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Virginia homenageia Vini Jr. em parte inesperada do corpo; veja
| Foto: Reprodução / Instagram @virginia

Virginia assume oficialmente o posto no Carnaval 2026, sucedendo Paolla Oliveira, que ocupou o cargo por sete anos e foi homenageada pela escola com o título de Rainha de Honra após sua despedida, anunciada em setembro de 2025.

Desde que foi anunciada como nova rainha, Virginia intensificou as aulas de samba e participou dos ensaios em Duque de Caxias e na Marquês de Sapucaí.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carnaval 2026 rainha de bateria samba vini jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia Fonseca
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

Virginia Fonseca
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Virginia Fonseca
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Virginia Fonseca
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

x