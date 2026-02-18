ACADÊMICOS DO GRANDE RIO
Virginia homenageia Vini Jr. em parte inesperada do corpo; veja
Influenciadora estreiou como Rainha de Bateria nesta terça-feira, 17
Por Victoria Isabel
A influenciadora Virginia Fonseca, 26, prestou uma homenagem ao namorado, o jogador Vini Jr., 25, durante sua estreia como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio nesta terça-feira, 17.
Para o desfile, ela colocou nos dentes um número 7 cravejado de diamantes, referência ao número usado pelo atleta no Real Madrid. “Essas coisas bregas só vêm na minha cabeça”, brincou em live antes de entrar na avenida.
Virginia assume oficialmente o posto no Carnaval 2026, sucedendo Paolla Oliveira, que ocupou o cargo por sete anos e foi homenageada pela escola com o título de Rainha de Honra após sua despedida, anunciada em setembro de 2025.
Desde que foi anunciada como nova rainha, Virginia intensificou as aulas de samba e participou dos ensaios em Duque de Caxias e na Marquês de Sapucaí.
