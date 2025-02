Vitória, do BBB, ficou quase 2 semanas sem fazer cocô: saiba riscos

Vitória Strada é atriz - Foto: Reprodução | TV Globo

No confinamento do "BBB 25", a atriz Vitória Strada revelou um problema que muitos enfrentam, mas poucos comentam: a dificuldade em fazer o "número 2". Após quase duas semanas sem conseguir ir ao banheiro, ela compartilhou sua angústia com os colegas de programa, levantando um tema que pode impactar tanto o bem-estar quanto a saúde.

A prisão de ventre, ou constipação, é caracterizada por menos de três evacuações por semana, fezes endurecidas e a sensação de evacuação incompleta. O problema, que atinge cerca de 12% da população mundial, pode ser causado por diversos fatores, incluindo dieta inadequada, desidratação, sedentarismo e mudanças no ambiente ou rotina, como o confinamento no reality show.

Além do desconforto, a constipação pode trazer complicações. Entre os sintomas mais comuns estão cólicas, inchaço abdominal, náuseas e até alterações no humor, já que o intestino é responsável pela produção de 95% da serotonina do corpo, neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar.

Quando a prisão de ventre se torna grave

Casos prolongados de constipação podem evoluir para condições como o fecaloma, em que as fezes se tornam tão endurecidas que bloqueiam o trânsito intestinal. Nessas situações, é necessária intervenção médica. Outros problemas incluem fissuras anais, causadas pela passagem de fezes muito duras, e hemorroidas, resultado do esforço excessivo ao evacuar.

A constipação crônica, definida por dificuldades persistentes por mais de 30 dias, pode ser multifatorial. Alterações hormonais, doenças neurológicas, uso de medicamentos que reduzem a motilidade intestinal e até mesmo o hábito de "segurar" as fezes repetidamente podem agravar o quadro.

Prevenção e tratamento

Manter hábitos saudáveis é essencial para prevenir a prisão de ventre. Uma dieta rica em fibras, consumo adequado de água e prática regular de atividades físicas ajudam a regular o trânsito intestinal. Evitar o uso indiscriminado de laxantes é igualmente importante, pois esses medicamentos devem ser utilizados apenas com orientação médica, considerando os diferentes tipos e suas indicações específicas.

Mudanças na rotina, como viagens ou situações de estresse, podem causar constipação temporária, conhecida como constipação aguda. Porém, sintomas persistentes ou agravados devem ser avaliados por um especialista.